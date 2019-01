Rusland verwacht wapenwedloop in ruimte

President Donald Trump zei donderdag in het Pentagon dat er extra geld moet komen om ervoor te zorgen dat elke raket die richting de VS wordt afgevuurd gegarandeerd uit de lucht wordt gehaald. Washington moet de vijand technisch en strategisch altijd een stap voorblijven. Om het Amerikaans luchtruim te beveiligen zijn ook initiatieven in de ruimte nodig.

Lavrov omschreef het plan van de VS als „confronterend” en als een nieuwe klap voor de toch al fragiele stabiliteit in de wereld. Hij riep de VS op nog eens goed na te denken en constructief overleg te voeren met Moskou over de kernwapenbalans „voor het te laat is.”