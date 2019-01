Binnenlandse adopties onderzocht: ’We willen u spreken’

Minister Dekker wil zoveel mogelijk mensen die het aangaat bereiken, en komt nog met een oproep. Ⓒ ANP

DEN HAAG - De regering stelt nieuw onderzoek in naar binnenlandse adopties tussen 1956 en 1984. Hieruit moet duidelijk worden hoe adopties in die periode eraan toe gingen, laat minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) weten in een brief aan de Tweede Kamer.