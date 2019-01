’Assad-criticus vermoord in Hamburg met bijl’

Dat melden Duitse kranten, die speculeren over een politiek motief. De apotheker was betrokken bij immigratieprogramma’s en bekleedde de voorzittersfunctie van de groep ’Unie van Syriërs in het buitenland’.

Het doel van die vereniging was het lot van de Syriërs te verbeteren ’op basis van een vrije, democratische rechtsstaat, en een betere toekomst in het thuisland te bieden’. Mohamed Joune was op foto’s te zien op conferenties samen met Duitse politici. Andere foto’s hebben anti-Assadbeeltenissen, schrijft BILD.

Mohamed Joune wilde volgens een bekende binnenkort nog een demonstratie organiseren om de opstand tegen Assad te herdenken, zo schrijft diezelfde krant. „Het meest waarschijnlijke is dat Mohamed om een politiek motief is gedood’, stelt een bron.