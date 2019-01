Man wint 1 dollar, eist miljonairsbehandeling

Tyler Heep won de dollar eerder deze maand. Doorgaans haalt men dan een nieuw lot óf een kop koffie, maar Heep had andere plannen. Hij wilde graag weten hoe hij zou zijn behandeld als hij een grote prijs had gewonnen: „Ze besloten me te behandelen alsof ik net een miljoen dollar had gewonnen,” aldus de Amerikaan in gesprek met NBC 13 News. „Er is een cheque voor me uitgeschreven waarop stond dat ik een dollar had gewonnen. Ook mocht ik met de cheque op de foto.”

De man zei tegen de lokale nieuwszender dat hij met zijn geld brandstof voor zijn auto heeft gekocht.