FD breekt met correspondent Ans Boersma

De hoofdredactie van het FD heeft „enkele intensieve gesprekken met haar gevoerd”, meldt de krant in een verklaring.

„Het Openbaar Ministerie verdenkt haar van valsheid in geschrifte. Turkije liet weten dat Boersma is uitgezet omdat zij banden zou hebben met de terroristische organisatie Jabhat al-Nusra. In de gesprekken met het FD in de afgelopen dagen heeft Ans Boersma onvoldoende duidelijkheid kunnen verschaffen over haar rol”, aldus de hoofdredactie.

De krant zegt dat Boersma drie keer ’nalatig’ is geweest in het verstrekken van informatie over haar relatie die ze met de Syriër had in 2015. Zo is volgens het FD tijdens een oriënterend gesprek met Boersma over het correspondentschap in Turkije gevraagd of ze ook persoonlijke motieven had om zich te vestigen in Turkije. Daarbij zou ze ontkennend antwoord hebben gegeven.

„Als het FD had geweten dat Ans Boersma een jaar eerder een relatie had gehad met een Syriër die via Turkije naar Nederland was gevlucht, zou dat voor het FD een belangrijke reden zijn geweest haar niet als freelance correspondent aan te trekken”, aldus de krant.

Balie-strijder

Het dagblad stelt tevens dat de ex van Boersma de man is die in de publiciteit raakte door een incident in de Balie in Amsterdam. Daar zou hij herkend zijn als jihadstrijder. Op 30 oktober 2018 werd hij door Nederland alsnog opgepakt. Van beide incidenten is geen melding gemaakt door Boersma bij haar werkgever, luidt de verklaring. „De hoofdredactie is diep teleurgesteld over haar nalatigheid. De vertrouwensrelatie is hierdoor ernstig geschaad.”

Boersma schreef zo’n 45 artikelen voor het FD. Die worden niet ingetrokken, want de journalistieke werkwijze is volgens de krant niet in het geding. Ze schreef ook voor Trouw, het Nederlands Dagblad en magazine Oneworld.

Boersma is niet bereikbaar voor commentaar.

