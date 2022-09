Twee vliegtuigen botsen in de VS, drie doden

Hulpverlener aan het werk kort na de crash

DENVER - Drie mensen zijn zaterdag omgekomen in de VS nadat twee vliegtuigen in botsing kwamen en neerstortten. Het ongeluk gebeurde in Boulder County, dat ten noordwesten van de hoofdstad Denver van de staat Colorado ligt, meldt The Denver Post.