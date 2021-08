Topmedewerkster van gouverneur Andrew Cuomo stapt op

Melissa DeRosa - die zelf ook in negatieve zin voorkomt in het rapport - is een van de belangrijkste vertrouwenspersonen van Cuomo. Ze zei in een verklaring dat de afgelopen twee jaar mentaal zwaar en emotioneel zijn geweest. „Ik ben eeuwig dankbaar voor de kans om namens de staat met zulke getalenteerde collega’s te werken.”

DeRosa wordt 187 keer genoemd in het 168 bladzijden tellende rapport van de openbaar aanklager van New York. Zij zou geprobeerd hebben het wangedrag van Cuomo te verhullen en zou tevens gedreigd hebben stappen te ondernemen tegen een van de vrouwen die Cuomo van misbruik beschuldigen.

Volgens procureur-generaal Letitia James van New York zijn zeker elf vrouwen seksueel lastiggevallen door Cuomo. Een van hen heeft onlangs aangifte gedaan tegen de gouverneur, die de beschuldigingen weerspreekt. Cuomo verzet zich tegen wijdverbreide oproepen om af te treden, onder meer van de Amerikaanse president Joe Biden, en staat een afzettingsprocedure (’impeachment’) te wachten in het parlement van de staat New York.