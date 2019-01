’Cokesmokkel bedreigt Suriname’

De leider van oppositiepartij VHP, oud-minister van Justitie en voormalig politiebaas Chan Santokhi. Ⓒ foto ANP

Suriname is in de ban van een recordvangst aan cocaïne en de meedogenloze liquidatie van een rijstondernemer tussen wiens handelswaar de drugs werden gevonden. Via Suriname overspoelt Colombiaanse coke Nederland. En niemand legt de gangsters een strobreed in de weg.