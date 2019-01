Eerste ijslaagjes vormen zich bij schaatsclubs

Gezien de berichten over een koude periode slaat de schaatskoorts in heel Nederland om zich heen. Daartoe is ook wel reden: volgens het KNMI zal de vorst resulteren in, afhankelijk van het scenario, maximaal 10 centimeter dikte in De Bilt volgend weekend.

De ijsclubs lopen voor op de KNMI-verwachtingen, waarin pas dinsdag ijs wordt verwacht. „De eerste laag is al gevormd!”, meldt IJsclub Nooitgedacht uit Gendt. Heel dik is het ijs nog niet. „We moeten nog even ons enthousiasme in toom houden.”

Schaats- en skeelervereniging IJSCH uit Haaksbergen vertelde begin december aan De Telegraaf hoe men probeerde het ijs ’op te wekken’ met een zonnescherm van liefst 130 meter lang. Die moest de baan koeler houden, zodat ijs sneller zou vormen.

Bekijk ook: IJsclubs halen alles uit de kast voor eerste marathon op natuurijs

„We koesteren onze eerste halve centimeter ijs door de zonnedoeken te sluiten”, meldt de club vandaag op Facebook. IJSCH verwacht ’een spannende week’.

Ondanks de regen en/of hagel van gisteren, is op veel plekken ’een mooi laagje’ gevormd. „De 400-meterbaan heeft een ijsdikte van 3 tot 6 mm”, meldt IJsclub Vlietland trots. „Wat een plaatje! Windstil. Dan krijg je toch een mooi ijsvloertje cadeau.”

Ook bij de Arnhemsche IJsclub Thialf heerst optimisme. „Het water wordt op de baan gepompt. Spannend of we kunnen gaan schaatsen komende week..”