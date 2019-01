Hoofdredacteur FD: ’Balie-Syriër? Dit is nieuw voor mij. Nee!!!’

De hoofdredacteur beschrijft hoe aanvankelijk alles leek op een schending van persvrijheid door Turkije. Buitenlandse Zaken werd ingeschakeld, de journalistenvereniging ook en collega-correspondent Olaf Koens van RTL Nieuws, ook in Turkije, vertelde hem te vrezen dat ’wij de volgenden zijn’.

Toen kwam ineens het bericht dat Boersma onderwerp van politieonderzoek was. Bonjer en zijn collega’s waren ’verbijsterd’, schrijft hij. „Wat is dit? Waarom weten we dit niet?”, aldus de hoofdredacteur.

Bonjer haalt vervolgens de correspondente op bij Schiphol. Hij confronteert haar met het onderzoek. „Ze kijkt me aan, twijfelt”, schrijft hij. „Dan: dat moet te maken hebben met een voormalige relatie van me, die ’Syriër uit de Balie’. Ik voel m’n knieën knikken. Dit is nieuw voor mij. Nee!!!”, schrijft Bonjer.

Liefdesrelatie

De correspondente meldde zich in 2016 bij het FD, schrijft hij. „Welke vragen hebben we haar gesteld? Die waren talrijk. Gingen over haar achtergronden, journalistieke ervaringen, taalbeheersing. Over veiligheidsrisico’s. Waarom ben je geïnteresseerd in Turkije? Is het soms een liefdesrelatie die je daarheen brengt, hoor ik mezelf nog zeggen.”

„Ans ontkent, geeft journalistiek en anderszins voortdurend en bij herhaling de goede antwoorden”, aldus de hoofdredacteur, die Boersma vraagt om artikelen te schrijven. Dat ging goed, tot nu. De hoofdredacteur spreekt terugkijkend over een ’vreselijke geschiedenis’. „Waarom heeft ze ons in 2016, in 2017, in 2018, tot gisterochtend in die slurf op Schiphol niets verteld?”

Jan Bonjer en Ans Boersma waren vrijdag voor De Telegraaf niet bereikbaar voor commentaar.