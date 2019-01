Demonstratie bij SGP-hoofdkantoor om Nashville

SGP-fractieleider Kees van der Staaij kwam onlangs onder vuur te liggen omdat hij de verklaring heeft ondertekend. Daarin worden homoseksualiteit en transgenderisme afgewezen en wordt de suggestie gewekt dat mensen hiervan kunnen genezen.

Met de demonstratie wilde de groep een tegengeluid laten horen. „Laat zien hoeveel liefde mensen aan elkaar kunnen geven en spreek je uit tegen haat en christenfundamentalisme”, zo meldt de organisatie op Facebook. De demonstranten hebben met krijt regenbogen op de stoep aangebracht en er waren diverse sprekers.

SGP niet verbaasd

Volgens een SGP-woordvoerder was de partij op de hoogte, omdat aan de demonstranten een vergunning was verstrekt. Er was volgens hem politie aanwezig. „We waren niet verbaasd. Iedereen heeft het recht te demonstreren. Wij hebben alle vragen over de Nashville-kwestie beantwoord. Die discussie is goed gelopen. We hebben tekst en uitleg gegeven. Dit is daarom een nabrander”, aldus de zegsman over de demonstratie in Rotterdam.