Het Poolse Fortuyn-moment

Jacek Czaputowicz Ⓒ Foto Georg van der Weyden

WARSCHAU - Na de moord op de geliefde burgemeester van de havenstad Gdansk is in Polen een verhit debat over politieke haat ontstaan. Veel mensen in het voormalige Oostblokland geven de conservatieve regering mede de schuld, vanwege de propaganda op de staatstelevisie. Maar buitenlandminister Jacek Czaputowicz (62) wuift de kritiek in een interview met deze krant weg.