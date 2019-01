Handhaver laat laatste wens van ernstig zieke Robert uitkomen

Eind 2018 was Robert, die in Australië woont, op familiebezoek in Nederland. 50 dingen wilde de Nederlandse-Australiër daarvoor hebben gedaan. Handhaver Anil bezoeken was daar een van.

Robert sprak in de hal van het Centraal Station in Amsterdam collega’s van Anil aan. Hij vertelde hen over zijn bijzondere wens en gaf aan groot fan te zijn. „Ik heb alle afleveringen van ’De Handhavers’ gezien en vind het prachtig hoe Anil overkomt op TV. Alleen zijn smoelwerk al.”

Geëmotioneerd

Collega’s besloten Anil te bellen en die wilde op zijn vrije dag graag naar het station komen om Roberts laatste wens te vervullen. „Ik raakte behoorlijk geëmotioneerd. Hij had al 49 dingen afgerond en wilde als laatste mij ontmoeten. Dat is toch wel geel bijzonder”, aldus de handhaver.

Eenmaal op Centraal Station volgde een omhelzing en zijn er foto’s gemaakt. „Al had ik 80 uur moeten reizen om met Anil op de foto te mogen dan had ik dat gedaan”, zegt een blije Robert.