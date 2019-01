’Handen op het dashboard!’

— In Amerika krijgen zwarte Amerikaanse jongeren thuis al op vroege leeftijd The Talk. Dat is geen ouderlijk praatje over seks, maar een gesprek over hoe ze moeten omgaan met agenten. Over politiegeweld tegen zwarte mensen, raciale ongelijkheid en racisme schreef Angie Thomas het boek The Hate U Give, waarvan de verfilming vanaf volgende week donderdag in de bioscoop draait.