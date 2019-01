Boersma diep teleurgesteld over besluit FD: ’Alles kwijt’

„Ook de massale media-aandacht wordt door haar als heel heftig ervaren”, aldus advocaat Maarten Pijnenburg. Boersma bracht haar verklaring naar buiten via de advocaat. „Cliënte heeft een aantal jaren geleden een kortdurende relatie gehad met een vriend, afkomstig uit Syrië. Gedurende haar relatie had zij geen aanleiding te veronderstellen dat deze persoon banden had met terroristische organisaties.”

Haar advocaat stelt bovendien dat Boersma de drie cruciale informatiemomenten waarover de hoofdredactie spreekt, pas na het verbreken van de relatie plaatsvonden en voordat zijn cliënte enig vermoeden kon hebben dat er sprake zou kunnen zijn van banden met een terroristisch netwerk.

Nalatig

De krant zegt dat Boersma drie keer ’nalatig’ is geweest in het verstrekken van informatie over haar relatie die ze met de Syriër had in 2015. Zo is volgens het FD tijdens een oriënterend gesprek met Boersma over het correspondentschap in Turkije gevraagd of ze ook persoonlijke motieven had om zich te vestigen in Turkije. Daarbij zou ze ontkennend antwoord hebben gegeven.

„Als het FD had geweten dat Ans Boersma een jaar eerder een relatie had gehad met een Syriër die via Turkije naar Nederland was gevlucht, zou dat voor het FD een belangrijke reden zijn geweest haar niet als freelance correspondent aan te trekken”, aldus de krant.

Komende week zal de politie haar verhoren, omdat ze wordt verdacht van valsheid in geschrifte. Boersma herkent zich daar helemaal niet in, aldus de raadsman.

Steun NVJ

De Nederlandse Vereniging van Journalisten liet eerder vanavond weten achter collega Ans Boersma te blijven staan, zo meldt secretaris Thomas Bruning. „Over haar werk als journalist is zover wij weten geen twijfel en door ondoordacht handelen van het OM is ze in gevaar gebracht. Totdat het tegendeel is bewezen, gaan we uit van haar integriteit.”