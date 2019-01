Douane opnieuw geteisterd door corruptieschandaal

Dat melden meerdere goed ingevoerde bronnen van De Telegraaf binnen de douane. Het Openbaar Ministerie Rotterdam heeft gisteravond bevestigd dat er een groot onderzoek loopt en dat er huiszoekingen zijn gedaan, maar wil verder uit onderzoeksbelang niets zeggen. De arrestaties worden niet bevestigd. Het onderzoek heeft geleid tot enorme commotie binnen de douane.

De douane wordt geteisterd door corruptieschandalen. In de afgelopen twee jaar zijn meerdere douaniers aangehouden voor betrokkenheid bij de smokkel van drugs. Zo werd in 2016 de douanier Gerrit G. aangehouden en later veroordeeld voor betrokkenheid bij de invoer van grote partijen drugs. Later arresteerde de politie nog twee medewerkers van de douane.

De laatste jaren wordt steeds meer cocaïne onderschept in de Rotterdams haven. Ook is de hoeveelheid coke die elders in Nederland werd onderschept, maar via Rotterdam werd gesmokkeld aanzienlijk toegenomen. Er zijn tientallen tonnen cocaïne onderschept.