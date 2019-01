Vee omgekomen bij boerderijbrand in Friesland

De brand brak in de nacht van vrijdag op zaterdag uit op een boerderij aan de Tsienzerbuorren. De schuur stond al snel volledig in brand. De brandweer heeft weten te voorkomen dat ook het woonhuis is afgebrand, al heeft dat wel veel schade opgelopen. Bij de brand zijn verder geen mensen gewond geraakt.

