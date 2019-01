CDA en D66 willen versoepeling kinderpardon

Bij de vorming van de regering waren D66 en CU al voorstander van verruiming. De christendemocraten hielden de boot af, maar ze zijn nu overstag. ,,Het is niet houdbaar wat er nu gebeurt'', aldus CDA-kamerlid Madeleine van Toorenburg bij de NOS na berichtgeving door het AD. ,,Het CDA is tot een ander inzicht gekomen door kritiek van het Europese Hof van Justitie. Ook zeggen deskundigen dat het niet goed gaat met deze kinderen omdat ze hersenschade oplopen van de stress die ze krijgen van de dreigende uitzetting. Ook komt het te vaak voor dat de kinderen uiteindelijk toch niet vertrekken. Dat kan zo niet langer.''

CDA gaat samen met D66 een plan voorleggen aan staatssecretaris Mark Harbers (asiel). Er wordt door Harbers wel al onderzoek gedaan naar de asielprocedure, maar daar willen de partijen niet op wachten. Zij hebben bijvoorbeeld grote moeite met de eis dat een gezin actief moet hebben meegewerkt aan vertrek om in aanmerking te komen voor een pardon. Dat criterium wordt veel te strikt toegepast, vinden zij. Het moet evenwichtiger.

De ChristenUnie is blij met de stap. De partij is altijd voor verdere verruiming geweest, benadrukt CU-Kamerlid Joël Voordewind. ,,Dat we daarin vandaag bijval krijgen van het CDA, is goed nieuws. Het gesprek hierover gaan wij - in het belang van al die kinderen die al jaren in onzekerheid leven - natuurlijk graag aan.''