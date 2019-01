’Stalker is er altijd’

Een vrouw die gestalkt wordt, moet altijd over haar schouder kijken. José (niet op de foto): „Zet ik het vuilnis buiten, dan staat hij ineens achter me.” Ⓒ Geënsceneerde foto 123RF

Schrok heel Nederland van de moord op de 16-jarige Humeyra vlak voor deze scholier aangifte zou doen tegen haar stalker, bij José kwam het nog harder aan. Zij wordt zelf geterroriseerd door haar ex. „Ik moest, nadat ik door hem in elkaar was gebeukt, drie weken wachten om aangifte te kunnen doen.”