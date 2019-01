Coalitiegenoten zetten VVD voor het blok met kinderpardon

De hele week knetterde het in de coalitie over een harde aanval van Dijkhoff in De Telegraaf op het klimaatakkoord en zijn uithaal naar ‘drammer’ Rob Jetten van D66. Terwijl de rust nog niet is wedergekeerd lanceren CDA en D66 vandaag in het AD een plan om het kinderpardon te versoepelen.

Dit is tegen het zere been van de VVD. De twee coalitiepartners eisen onder andere dat VVD-staatssecretaris Mark Harbers opnieuw gaat kijken naar honderden zaken die tot nu toe buiten het kinderpardon vielen.

Draai

Het CDA maakt hiermee een forse draai. Bovendien is in het regeerakkoord afgesproken dat er geen versoepeling van het kinderpardon komt. VVD-Kamerlid Azmani wil de coalitiegenoten daar aan houden: „Het staat iedereen vrij om na te denken. Wij gaan er vanuit dat de afspraken uit het regeerakkoord worden gerespecteerd."

Het voorstel van CDA en D66 kan desondanks rekenen op een meerderheid in de Tweede Kamer. Regeringspartij ChristenUnie is al langer groot voorstander van een ruimer kinderpardon. Kamerlid Voordewind: „Dat we vandaag bijval krijgen van het CDA is goed nieuws.”

PvdA-leider Asscher wil volgende week een debat. „Betrokkenen moeten snel zekerheid krijgen.” PVV-voorman Wilders stelt op Twitter dat het CDA en D66 wraak nemen op Dijkhoff: „Coalitie spat bijna uit elkaar nu.”