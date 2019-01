Draaiboeken schaatsmarathons uit de kast

Dat voorspelt Weeronline. „Alles is klaar”, benadrukt Carl Mureau, woordvoerder van de KNSB. „De draaiboeken zijn er, al wachten de organisaties van de marathons eerst nog af. Zodra ze echte vorst zien, komen ze in actie. Maar één ding is zeker: ze zijn er klaar voor.”

Een marathon kan plaatsvinden zodra het ijs een dikte van 3 centimeter heeft bereikt. De banen waar steevast de eerste wedstrijden op plaatsvinden, kennen allemaal een harde ondergrond. Asfalt, bijvoorbeeld. Daar wordt een laagje water op gespoten. Zodra KNSB-competitieleider en oud-marathonschaatser Willem Hut langs is geweest om te bevestigen dat het ijs geschikt is, kan de wedstrijd plaatsvinden.

Bekijk ook: Eerste schaatsijs mogelijk eind volgende week

De organisatoren proberen elkaar traditioneel de loef af te steken. Vorig jaar had Haaksbergen de primeur. De Twentse gemeente is ook dit jaar kanshebber, evenals het Drentse Veenoord, het Groningse Noordlaren en Arnhem. Met het Drentse Nieuw-Buinen dient zich bovendien een nieuwe kanshebber aan.

„Dit jaar hebben we er vijf”, bevestigt Mureau. „Het is dan ook ons streven om meteen een vierdaagse te houden.” Daarvoor zijn - de naam zegt het - vier banen nodig. Met vijf gegadigden is de kans op een vierdaagse logischerwijs groter. De laatste vierdaagse werd in de winter van 2010 op 2011 gehouden.

Het organiseren van een marathon op natuurijs is geen sinecure. „Er moet een flinke club vrijwilligers klaarstaan die in staat is in heel korte tijd het evenement te organiseren”, benadrukt Mureau. „Daar komt best veel bij kijken. De baan moet in optimale conditie zijn, maar ook logistiek valt er van alles te regelen. Denk aan verkeersbegeleiders en een omkleedaccommodatie.”

Bekijk ook: Eerste ijslaagjes vormen zich bij schaatsclubs

Mocht de vierdaagse er komen, dan is het overigens nog de vraag wat de marathonschaatsers doen. Volgende week vindt op de Oostenrijkse Weissensee de ’alternatieve Elfstedentocht’ plaats. Wat als juist dan de eerste marathon op natuurijs van start kan gaan? Mureau moet het antwoord schuldig blijven. „Dat is een gewetensvraag. Het is aan de schaatsers zelf.”