’Bin Laden verstopte boodschappen in porno-films’

Die theorie onthullen de makers van een nieuwe documentaire op tv-zender National Geographic.

De meest gezochte terrorist van de wereld, verantwoordelijk voor de aanslagen op de Twin Towers in New York, werd in 2011 in Pakistan doodgeschoten door Amerikaanse Navy Seals.

De documentaire gaat over de grote hoeveelheid digitaal beeld- en tekstmateriaal die werd gevonden in zijn schuilplaats. Het gaat om 470.000 files, 250 gigabytes aan data en meer dan 100 USB-sticks en DVD’s. Ook werd een grote hoeveelheid telefoons aangetroffen.

De Amerikanen hebben nooit bekendgemaakt wat er precies op de beelddragers stond. In 2017 liet de CIA weten dat dat vooral was vanwege de pornografische inhoud die verder niet relevant zou zijn.

Communicatie

De al jaren opgejaagde Bin Laden was heel voorzichtig met communicatie naar de buitenwereld. Zo gebruikte hij nooit e-mail, zelfs niet als het versleuteld was. De meeste berichten werden via koeriers verspreid.

Bewijs dat de terroristenleider daadwerkelijk zijn aanhang informeerde via geheime boodschappen in de pornotapes, levert het programma overigens niet, zo schrijft de Daily Mail die de beelden zag.

CIA expert Reid Melo zegt in de docu ’Bin Laden’s Hard Drive’ dat de videobanden ook ’voor eigen gebruik’ geweest kunnen zijn, of eigendom waren van een van de 22 andere mensen die in het Pakistaanse huis woonden.

Uit de docu, die ook ingaat op het gezinsleven van de meest gezochte terrorist, wordt wel duidelijk dat Bin Laden een man met twee gezichten was. Aan de ene kant een vrome moslim en een familieman die heel aardig maar ook heel hard voor zijn kinderen kon zijn, aan de andere kant de eigenaar van veel seksvideo’s.

Tracker in gebit

De laatste jaren van zijn (opgejaagde) leven was Bin Laden een paranoïde man geworden aldus de docu die sprak met veel mensen om de terroristenleider heen.

Eén van zijn vier vrouwen werd er zelfs door hem van beschuldigd dat ze een tracker in haar gebit had laten plaatsen tijdens een recent tandartsbezoekje.