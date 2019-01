’Gemuteerd voedsel komt via Canada naar Nederland’

Dat meldt het Financiële Dagblad. In Canada is de technologie toegestaan, terwijl het in de Europese Unie zo streng is gereguleerd dat het voor kwekers praktisch onmogelijk is. Toch kan het omstreden voedsel via Canada ons land binnenstromen door handelsovereenkomst Ceta.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) kan niets doen. ,,Het heeft onze aandacht'', schrijft de instantie, maar er is nog geen goede test. Oftewel: niemand kan weten of voedsel genetisch is gemanipuleerd.

In principe kan gemodificeerd voedsel dus uit ieder land geïmporteerd worden. Al eerder schreef minister Schouten vanLandbouw dat het technisch 'heel lastig of onmogelijk' is om te bepalen of voedsel met Crispr-Cas is gemuteerd.