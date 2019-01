Krasse knarren kunnen niet wachten op dik ijs

Schuil en de Vries spoedden zich in de vroege ochtend naar de Ryptsjerksterpolder om te testen of het al kon. Het ijs was weliswaar dun, maar omdat het bleef vriezen durfden de twee heren het uiteindelijk aan.

De schaatsen werden ondergebonden en voorzichtig begonnen Schuil en De Vries aan de voorzichtige eerste slagen van dit seizoen.

„Het is altijd weer een sensatie”, jubelt De Vries die samen met schaatsvriend Leo elk jaar als de kippen bij is. Later wordt het groepje wat groter. „Tot een man of tien. We noemen ons de kernploeg Ryptsjerksterpolder. „Het bleef nu wel beperkt bij wat gepriegel aan de kant hoor. Maar we konden toch een paar slagen maken. Niet te hard afzetten natuurlijk, want dan trap je er zo doorheen.”

Het ging de Vries redelijk goed af, Schuil is wel eventjes onderuit gegaan doordat het ijs van nog geen twee centimeter dik het niet hield. Gelukkig is het water niet diep. „Hooguit kniediep. Meer dan natte knieën houd je er niet aan over hoor.”

Niet voor iedereen

Het weer zat ook mee. Het vroor volgens De Vries een graad of drie en er was een lekker zonnetje. „Echt wintersporttemperatuur.” Wel wil De Vries nog even meegeven dat nu al schaatsen niet voor iedereen is weggelegd. „Je moet we weten wat je doet”, zo waarschuwt De Vries. „Gisteren lag er nog maar een vliesje ijs.”

Al was het nog wat te vroeg om fatsoenlijke en vooral veilige slagen te maken, voor de komende week houden de heren goede hoop. De verwachting is dat de temperaturen ’s nachts flink onder nul zakken en dat het overdag ook onder het vriespunt blijft. In dat geval kunnen Schuil en De Vries zich opmaken voor flink wat baantjes op natuurijs.

Als het zover is gaat kernploeg ook de andere polders in de buurt proberen. „Ik heb goede moed voor de komende week.”