Harbers: regeerakkoord is leidend

Het CDA maakt vandaag een politieke draai door samen met D66 te pleiten voor versoepeling van het kinderpardon, daardoor is er nu een Kamermeerderheid. In het regeerakkoord is afgesproken dat er geen soepelere regels komen voor uitgeprocedeerde asielkinderen.

Staatssecretaris Harbers reageerde zaterdagochtend niet inhoudelijk op het plan van CDA en D66, maar ruim een uur later kwam de bewindsman alsnog met een reactie. „Het is geen geheim dat er binnen coalitie verschillend over dit onderwerp wordt gedacht”, aldus Harbers. „Daarom zijn er afspraken gemaakt over het kinderpardon, zoals vastgelegd in het regeerakkoord. Dat is voor mij leidend.”

Hij liet eerder al weten de resultaten van de onafhankelijke commissie onder leiding van Richard van Zwol af te willen wachten.

’Voor zomer’

Harbers: „Hij doet onderzoek naar alle aspecten die eraan bijdragen dat vreemdelingen, ondanks afwijzing van hun verblijfsaanvraag en de daaruit voortvloeiende vertrekplicht, vaak langdurig in Nederland blijven. De uitkomsten van dat onderzoek worden voor de zomer verwacht. Ik wacht die af.”

