Familie Julen moet wachten: ’Houd vol kleine!’

MALAGA - De wolken lijken zich samen te pakken boven het hoofdje van het twee-jarige ’putjongetje’ Julen. Letterlijk en figuurlijk, want inmiddels zit hij al zes dagen in de put in Totalán en nog steeds is niet begonnen met het echte boorwerk van de verticale tunnel, die toegang tot hem moet bieden. Er is oponthoud.