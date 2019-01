Luguber: lichaamsdelen in koffer op kade Amsterdam

Een wandelaar belde zaterdagochtend de politie rond 11.20 uur. Agenten troffen daarna de resten aan. „Het lijkt erop dat het om een stoffelijk overschot gaat”, verduidelijkt een politiewoordvoerder.

Ⓒ Inter Visual Studio

Dat het om menselijke resten gaat, en niet om een volledig lichaam, is inmiddels door de politie bevestigd.

Ondertussen is de politie op zoek naar mensen die meer weten, of tips hebben. Agenten doen buurtonderzoek bij de Zuider IJdijk.

Of de koffer ook aan de Zuider IJdijk is gedumpt, of dat het mogelijk werd meegenomen door het water, kan de politie zaterdagmiddag nog niet zeggen.

