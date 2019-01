Gegoochel klimaatcijfers wekt argwaan

Amsterdam - Dertien tot achttien miljard euro. Dat zou het prijskaartje zijn voor een duurzaam Nederland vol windmolens en zonnepanelen. Toenmalig minister Kamp (EZ) verdedigde zijn Energieakkoord in 2013 in de Tweede Kamer met die belofte. Voor dat geld gloorde een groene horizon met veertien procent hernieuwbare energie in 2020.