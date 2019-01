Boormachines Julen zijn gestart met graven

Ⓒ EPA

TOTALAN - UPDATE - De boormachines die het harde terrein in Totalán gaan doorboren zijn eindelijk aangezet! De Spanjaarden graven een verticale tunnel naar peuter Julen. Die zit al ruim 144 uur in een 110 meter diepe put – en dreigt daar, als hij überhaupt nog leeft, nog even te moeten zitten...