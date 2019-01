EU-bons Timmermans noemt Trump ’dom’

Timmermans stelde op het congres in Den Bosch dat Trump de eerste Amerikaanse president is die na de oorlog denkt dat een zwak Europa beter is voor de Verenigde Staten dan een sterk Europa. „Hoe dom kun je zijn”, vroeg de sociaaldemocraat zich af.

Richting de Britten had de sociaaldemocraat een verzoenende boodschap. Hij riep de verschillende kampen in het Britse parlement op om samen te werken aan een plan voor de Brexit. Timmermans stelt dat Brussel bereid is om daar serieus naar te kijken. „Niemand wil een Brexit zonder afspraken.”

De eurocommissaris stelt dat de deur in Brussel open blijft staan: „Als de Britten besluiten te willen blijven, dan gaat bij mij de vlag uit. Ze zijn en blijven welkom in de familie.”

Nieuwe Juncker

Timmermans wil na de Europese parlementsverkiezingen komend voorjaar Juncker opvolgen als hoogste chef van de Europese Commissie. Of de sociaaldemocraten genoeg zetels halen is maar zeer de vraag. Niet alleen in ons land doet de partij het niet goed, ook zusterclubs elders in Europa hebben het moeilijk.

De PvdA-lijsttrekker, die zoals wel vaker alle tijd nam voor zijn verhaal, wil in Europa onder andere een einde maken aan de inkomensverschillen tussen mannen en vrouwen. Verder is volgens hem nodig om een klimaatagenda te bouwen op ‘sociale duurzaamheid’.

De Europese topman riep in Den Bosch in het bijzonder vrouwen en jongeren op om te gaan stemmen. „Dit zijn de eerste verkiezingen waarbij jongeren die in dit millennium zijn geboren mogen stemmen”, zei Timmermans. Hij waarschuwt dat mensen uit het vorige millennium alles bepalen. „Stemmen is zoiets als je beltegoed, dat geef je ook niet aan een ander.”