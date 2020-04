’Nederland moet goed kijken naar corona-aanpak Zuid-Korea met app’

Van rust na zijn vertrek bij chemiebedrijf Koninklijke DSM is totaal geen sprake. Sijbesma is naar eigen zeggen 24 uur per dag in touw om te helpen bij de aanpak van de coronacrisis. Zij prioriteit is het vergroten van het aantal coronatesten. Sinds deze week kunnen er ruim 4.000 mensen per dag worden getest in plaats van 2.000. Daardoor komen nu zorgverleners met klachten, maar niet in een ziekenhuis werken in aanmerking voor een test.

„We bereiden ons voor om nog breder te gaan testen en kijken daarbij naar de mogelijkheid om weer net als in het begin mensen bij milde klachten te gaan testen”, zegt Sijbesma. Het uitbreiden van de testcapaciteit gaat ook door: „We bereiden ons voor op 17.500 testen per dag.”

’We zijn er nog lang niet’

Wanneer dit enorme aantal werkelijkheid is, kan de speciaal gezant van het kabinet nog niet zeggen. Het aantal laboratoriums die coronatesten kunnen uitvoeren is inmiddels flink uitgebreid, maar het verkrijgen van de test zelf is nog een probleem. „Dat gaat iets beter, maar we zijn er nog lang niet. We kijken tegelijkertijd of de overheid het samen met Nederlandse bedrijven zelf kan produceren. Het is alleen uiterst complex om zo’n test zelf te maken.”

Aanpak Zuid-Korea

De coronagezant roemt de aanpak van Zuid-Korea. Na een enorme piek heeft het land het virus onder controle gekregen. „Het is een voorbeeld waar we heel goed naar moeten kijken als Nederland”, adviseert Sijbesma. Hij wijst naar het snel isoleren van mensen met klachten, het massaal testen en het gebruik van een app waarmee iemand kan zien of er een corona-geval in de buurt is geweest. Ook de app van Singapore is volgens hem een voorbeeld.

Van zo’n app is Sijbesma persoonlijk een groot voorstander. Hij werkt achter de schermen al aan een eventuele introductie waarbij ’heel nadrukkelijk’ apps uit Azië worden bekeken. Er wordt niet uitgesloten om in zee te gaan met een Aziatische leverancier. Daarnaast vinden er al gesprekken plaats met Nederlandse telecomproviders. Er zullen ook al proeven worden gedaan. „Zo’n app willen we op de plank hebben liggen voor als het kabinet ’m wil gebruiken. Het kabinet moet daar een besluit over nemen.”

De app komt in beeld als Nederland uit de ’intelligente lockdown’ gaat. Door bluetooth-uitwisselingen tussen verschillende telefoons kan de app waarschuwen waar, wanneer en hoe lang iemand in aanraking is geweest met iemand die coronaverschijnselen heeft (gekregen). De ontvanger van zo’n melding krijgt dan de oproep om in thuisisolatie te gaan. „In landen waar ze het gebruiken zijn mensen heel blij dat ze weten met een patiënt in contact te zijn geweest.”

Privacy

Sijbesma erkent dat privacy een belangrijk punt is. „Daar moeten we nog naar kijken”, zegt de coronagezant. Hij zegt dat er veel verschillende varianten zijn. Zo worden in sommige landen data centraal bewaard en bestaan er app’s die de informatie zelf na een bepaalde tijd (bijvoorbeeld de incubatietijd) wissen. „In geen enkel land worden gegevens op naambasis gegeven.”

Ook de vraag of de Nederlandse bevolking zo’n app accepteert, moet worden bekeken. „Kun je het bijvoorbeeld verplichten in winkels”, noemt Sijbesma op als voorbeeld. „In China is het verplicht, maar in Oostenrijk is er een oproep gedaan door de overheid om het te gebruiken. Daar ging het gebruik een stuk minder snel.”