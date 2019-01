Medewerker supermarkt neergestoken bij brute overval

Klanten die tijdens de brute overval in de winkel aanwezig waren, krijgen slachtofferhulp. Ⓒ MEDIATV

RIDDERKERK - Een medewerker van een supermarkt op het Vlietplein in Ridderkerk is bij een overval neergestoken door een man met een bivakmuts. Het slachtoffer werd per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.