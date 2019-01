ADM-krakers willen nu overnachten op de Dam

Een aantal krakers heeft al een tent opgezet. Ⓒ LORENZO DERKSEN

AMSTERDAM - Een groep van ongeveer dertig tot veertig oud-krakers van het ADM-terrein in Amsterdam hebben tenten opgezet op de Dam om daar te overnachten, zegt een woordvoerster van de politie. Agenten zijn ter plaatse en onderhouden contact met de activisten, aldus de woordvoerster. Het is niet nog bekend of de actievoerders er mogen blijven slapen.