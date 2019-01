Politie schiet bij aanhouding autodieven

Agenten kregen iets voor 18.00 uur een melding over een gestolen auto die in de gemeente Buren reed. Toen zij de auto in het vizier kregen, gaven ze een stopteken. De bestuurder ging er vervolgens vandoor. De politie zette met meerdere eenheden een achtervolging in en probeerde hem tot stoppen te dwingen. Dit lukte uiteindelijk in Lienden. Hierbij raakten diverse politieauto’s beschadigd.

De bestuurder besloot toch te keren en leek op de politie in te willen rijden. Hierop is door een van de agenten geschoten. De bestuurder, een 39-jarige man met onbekende woonplaats en een bijrijder, een 49-jarige man uit Tiel, konden daarop worden aangehouden.