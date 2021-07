Tot drie keer toe vloog een elektrische auto van Greetje in brand: 'Dit vreet aan me'

Van de Opel Ampera-e van Greetje Berends is weinig meer over. Ⓒ Noordernieuws

Alteveer - Ze was woensdag in de tuin, toen een buurman zei dat haar auto op de oprit in brand stond. Een nieuwe tegenslag voor een inwoonster uit Alteveer. Het was de derde keer binnen een jaar dat een wagen van haar vlam vatte.