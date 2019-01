Aanleg reddingstunnel Julen verloopt voorspoedig

De grote boor is eindelijk op stoom. Ⓒ EPA

De reddingswerkzaamheden voor de kleine peuter Julen (2) die vastzit in een in het Zuid-Spaanse Totalán, lijken na ruim zes dagen eindelijk goed op gang te komen. Rond half tien vanavond had de gigantische boormachine al een diepte van 20 meter bereikt.