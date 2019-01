Prins Philip krijgt ’advies’ gordel te dragen

De echtgenoot van de Britse koningin Elizabeth was donderdag betrokken bij een ongeluk, waarbij de twee inzittenden van het andere voertuig lichtgewond raakten. De auto van de prins belandde op een kant, maar hij bleef ongedeerd. De dagbladen The Sun en The Daily Mail lieten twee dagen later echter foto’s zien van Philip die alleen in een auto reed op het koninklijke landgoed Sandringham, zonder dat hij een veiligheidsgordel droeg.

De politie liet weten de beelden eveneens te hebben gezien en met de bestuurder te hebben gesproken.

Bekijk ook: Gordelloze prins Philip leidt tot storm van woede

Bekijk ook: Prins Philip weer achter stuur ZONDER gordel