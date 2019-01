Fayulu roept zichzelf uit tot president, geweld Congo dreigt

KINSHASA - Presidentskandidaat Martin Fayulu, die de verkiezingen in de Democratische Republiek Congo heeft verloren, heeft zichzelf uitgeroepen tot president van het land. Hiermee heeft hij gereageerd op de uitspraak van het hooggerechtshof dat eerder op de dag zijn beroep had verworpen en Félix Tshisekedi tot officiële winnaar van de verkiezingen had uitgeroepen.