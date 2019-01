Eerste strenge vorst van deze winter gemeten

Bij temperaturen beneden -10,0 graden is volgens Weeronline sprake van strenge vorst. Vorig jaar kwam het pas bijzonder laat in het seizoen tot de eerste lokale strenge vorst. Eindhoven had toen op 27 februari de primeur. Op 28 februari vroor het streng in Nieuw Beerta en in Woensdrecht. Daarna kwam strenge vorst niet meer voor.

In De Bilt heeft het al sinds 25 januari 2013 niet meer streng gevroren. Mocht het deze winter ook niet tot strenge vorst in De Bilt komen dan is dat voor het zesde jaar op rij. Eerdere series van winters zonder strenge vorst in De Bilt duurden nooit langer dan drie jaar.

De winter van 1963 is de onbetwiste recordhouder voor het aantal dagen met strenge vorst. In Eelde werd toen op maar liefst 37 dagen strenge vorst genoteerd. In De Bilt staat het record op 24, gemeten in diezelfde winter.

Komende nacht nog kouder

Het ziet er naar uit dat het in de nacht naar maandag nog kouder wordt. Matige tot lokaal strenge vorst is volgens Weerplaza opnieuw mogelijk. De omstandigheden voor vrieskou zijn ideaal, een heldere hemel en weinig wind.