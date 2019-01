Eerste natuurijsbaan open, maar ga niet over één nacht ijs!

Onder meer in Doorn, waar laagje voor laagje een asfaltbaan is ondergelopen met water, kan zondag vanaf 08.00 uur geschaatst worden. De lokale ijsvereniging meldt er wel bij dat de baan open is ’zolang de weersgesteldheid het toelaat’. Vermoedelijk krijgt in de loop van de ochtend de zon steeds meer kracht en loopt de temperatuur op. Ook Haaksbergen hoopt zondag een ondergelopen baan te openen voor publiek.

Op meerdere plekken in het land hebben ijs- en skeelerverenigingen hun banen laten onderlopen. Daar zal als eerst veilig geschaatst kunnen worden. Daarbuiten is het ijs zondag, maar ook de komende dagen nog volstrekt onbetrouwbaar.

