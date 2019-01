Doden en gewonden bij grote brand ski-oord Courchevel

Rond 04.30 uur brak de brand uit en verspreidde zich snel over drie panden. Tientallen door het vuur verraste mensen moesten voor het vuur vluchten in het centrum van de wintersportplaats. Het zou volgens plaatselijke media vooral gaan om mensen die dit skiseizoen in Courchevel werken, onder wie veel Brazilianen.

In de ochtend meldde de brandweer de brand meester te zijn. In het pand waar de brand is ontstaan, zijn toen de lichamen van de omgekomen slachtoffers aangetroffen.

De krant Le Dauphiné Libéré beschrijft de toestand in het centrum van Courchevel als chaotisch. Mensen zouden via balkons aan de vuurzee zijn ontsnapt en in pyjama of ondergoed in de vrieskou staan. De toegesnelde brandweer en politie regelen opvang voor de slachtoffers. Zeker zestig mensen zijn door de brand getroffen in dit grootste ski-oord ter wereld, circa 70 kilometer ten oosten van Grenoble.

