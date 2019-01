Twee jaar Trump: chaos, drama en succes

De verkiezingsslogan ’America first’ bleef de afgelopen twee jaar bij Trump hoog in het vaandel staan. Ⓒ Bloomberg

Washington - De eerste twee jaar Trump waren onvoorspelbaar, chaotisch en vol drama. In die vaak zelfgecreëerde nieuwslawine hield Trump altijd een ding goed in de gaten: zijn eigen achterban. En of ze nu uit Arizona, Michigan of South Carolina komen: die Trumpers zijn tevreden over hun president. Maar blijven ze de president ook trouw in de twee moeilijke jaren die voor de boeg liggen?