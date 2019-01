Asschers PvdA wil niet drammen

Partijleider Lodewijk Asscher in het centrum van Den Bosch voor een flyeractie tijdens het partijcongres van de Partij van de Arbeid. Asscher toonde zich in zijn toespraak voorzichtig bereid tot een constructieve houding ten opzichte van het kabinet. Ⓒ ANP

Den Bosch - Ga aan de slag of ga uit de weg, want de Partij van de Arbeid komt eraan. Met deze grote woorden opende partijvoorman Lodewijk Asscher op het partijcongres in Den Bosch de aanval op dit kabinet. Het zijn geen bescheiden woorden voor de leider van een slechts negen zetels tellende fractie, maar de PvdA weet dondersgoed dat de coalitie komend voorjaar bedelend op de stoep kan staan voor gedoogsteun.