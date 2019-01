Foto van Julen (2) vlak voordat hij verdween, overtuigt politie

Het was twee uur zondagmiddag toen in een finca van familieleden een paella werd gemaakt, door de ouders van Julen. Op de boerderij was net een reeks werkzaamheden uitgevoerd. De moeder lette op het kind maar kreeg een telefoontje en vroeg vader Jose even op hem te letten. Hij ging net hout voor het vuur halen, en verloor daarbij zijn zoontje Julen enkele seconden uit het oog. Hij verklaarde later tegenover de Guardia Civil dat hij zijn zoontje zag rennen en twaalf meter verderop in een put zag vallen, met zijn armpjes omhoog. Bij eerdere werkzaamheden zou de steen van de put zijn gehaald, die een maand daarvoor was geslagen.

Bewijs

Dit is volgens de krant El Mundo de reconstructie die de Guardia Civil heeft gemaakt, na gespekken met de familie. Volgens bronnen binnen de politie is de zak snoepjes die gevonden is in de put, dezelfde als op de foto. De Spaanse politie toonde El Mundo de foto als bewijs dat Julen werkelijk in de put zou zitten.

In de Spaanse media heeft vader Jose Rosello ook gezegd dat zijn nicht, die voor hem liep, beter zag dan hij hoe zijn zoon in de put viel, omdat ze dichterbij hem was. De put zou zijn aangelegd door de vriend van een nicht, meldde El País eerder deze week. Het is niet bekend of dat dezelfde nicht was die Julen in de put zag vallen.

De man die de put aanlegde, heeft in de Spaanse pers verklaard dat hij de put goed af heeft gesloten.

