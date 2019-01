Reddingstunnel ’putjongetje’ Julen pas iets over de helft

Zaterdagmiddag rond twee uur kon de mega-boormachine eindelijk worden aangezet, nadat de berg naast de put van Julen 23 meter was afgevlakt en het platform voor de boormachine eindelijk gereed was. In eerste instantie kon drie meter per uur worden geboord. Maar rond een uur of twee vanochtend - op een diepte van twintig meter - was er nieuwe tegenslag: de boor stuitte op een dikke laag keiharde steen van vijf meter. Er moest van boorkoppen worden gewisseld – dat leverde twee uur vertraging op en het ritme ging omlaag naar twee meter per uur.

“Bij dit soort terrein heb je afwisselend zachter gesteente en hele harde, rotsachtige stukken”, legt ingenieur Lopez Escobar uit Malaga uit. “Dat bemoeilijkt de operatie enorm.” Ook de regen die deze nacht viel, zorgde voor enige vertraging.

Lees verder onder de foto

Uiteindelijk willen de reddingswerkers een diepte van ruim zeventig meter onder de grond bereiken, omdat ze denken dat daar een laag aarde begint, waaronder Julen zit. Vanaf daar zullen mijnwerkers uit Asturias nog handmatig een zijwaartse tunnel moeten graven van enkele meters. Ook dat gaat nog zeker twintig uur duren. Op z’n vroegst zullen de reddingswerkers maandagavond op de plek zijn waar ze denken dat Julen zit.

’Nooit eerder gezien’

Inmiddels zijn sommige reddingswerkers al een week ter plekke, zoals Julián Moreno, chef van de brandweer. “Zo’n reddingsoperatie hebben we nergens ter wereld nog gezien. Onze instelling is dat bij nieuwe problemen, nieuwe oplossingen horen”, zegt Moreno. “Als wij naar een noodgeval gaan, dan is er altijd absolute toewijding van onze kant. Maar nu geven we nog iets extra, door de bijzondere omstandigheden.” Volgens de Spaanse krant El País sliep Moreno tussen zondag en woensdag in totaal zes uur. Tot zaterdag zou hij negen uur hebben geslapen. “Je gaat slapen maar je kunt het niet”, zegt hij tegen nieuwszender ABC. “Als je je ogen sluit, zie je de duisternis voor je waarin Julen zit. Je ziet de put voor je en je probeert oplossingen te bedenken.”

’Wonder’

Experts zeggen dat het een ‘wonder’ zou zijn als Julen nog zou leven. Maar Moreno is ervan overtuigd dat de peuter nog in leven is, “Dat is wat ons op de been houdt”, zegt de brandweercommandant. Alle gedachten over een fataal einde voor de peuter verbant hij. “Daar is geen ruimte voor. Als we daaraan gaan denken, kunnen we fouten gaan maken. We stoppen niet voor we Julen levend terug hebben gegeven aan zijn familie. We zijn allemaal ouders, en het is alsof Julen de zoon is van ons allemaal. Veel van mijn brandweermensen voelen dat ook zo”.