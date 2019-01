Minder vertrouwen kiezers in Dijkhoff

Partijleider Lilian Marijnissen van de SP staat nu eerste en CU-voorman Gert-Jan Segers tweede. Zij stonden in september nog op de tweede en derde plaats. PvdA-leider Lodewijk Asscher staat op de derde plek, terwijl hij in september nog zevende stond.

Woorden van Dijkhoff leidden afgelopen week tot spanningen tussen de coalitie. Hij maakte vorig weekend in De Telegraaf duidelijk het concept-klimaatakkoord dat onlangs werd gepresenteerd niet zomaar over te nemen en gaf aan een kabinetscrisis over het onderwerp zelfs niet uit te sluiten. De oppositie zei de woorden van de VVD-fractievoorzitter vooral in het kader van de komende provinciale verkiezingen te zien.

De peiling wijst verder uit dat als nu verkiezingen voor de Tweede Kamer zouden worden gehouden, de coalitie ruim eenderde van hun kiezers kwijt zou zijn. Volgens De Hond is de kans dan ook uitermate groot dat de coalitie bij de aankomende Eerste Kamerverkiezingen fors verliest.

Bekijk ook: Dijkhoff jaagt links in de gordijnen