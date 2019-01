May voert crisisoverleg over Brexit

May overleefde vervolgens ternauwernood een vertrouwensstemming. Ze is daarna partijleiders van de oppositie gaan polsen, met uitzondering van de belangrijkste, Labour-leider Jeremy Corbyn. Corbyn wil niet in gesprek met de premier, zo lang die niet eerst garandeert dat er geen 'no-dealbrexit' komt.

Corbyn overweegt komende week in het parlement een voorstel te steunen, waarmee een eventuele Kamermeerderheid May wil dwingen een 'no-dealbrexit' uit te sluiten. De Britten zouden EU-lid blijven zo lang er geen regeling voor een brexit is. Wanneer het land eind maart uit de EU stapt zonder dat daar afspraken over zijn gemaakt, zou de onzekerheid economisch en diplomatiek een ramp kunnen betekenen.

Het zou de handel met Groot-Brittannië en Noord-Ierland enorm gecompliceerd maken en voor sommige producten onmogelijk maken. Producenten zouden het Verenigd Koninkrijk verlaten uit angst hun Europese markt te verliezen. De onzekerheid van een 'no-deal' treft ook de naar schatting 3,7 miljoen niet-Britse EU-burgers in het Verenigd Koninkrijk en de circa 1,3 miljoen Britten die in de EU wonen. De politiek omstreden grens van de republiek Ierland met het Britse deel van het eiland (Noord-Ierland), zou de buitengrens van de EU zijn.