Oudste man ter wereld overleden

Nonaka, geboren op 25 juli 1905, werd in april 2018 door Guinness World Records geregistreerd als oudste man ter wereld. Op het moment van de benoeming kon de Japanner zich enkel nog voortbewegen in zijn rolstoel. Eén van zijn hobby’s was om te genieten in een warmwaterbron.

Masazo Nonaka overleefde zijn zeven broers en zussen, zijn vrouw en twee van hun vijf kinderen.