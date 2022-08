’Duitse miljardairs weigeren duister verleden te erkennen’

Buitenland

Geweld laait op in Libië, politieke crisis neemt toe

In Libië is het geweld weer opgelaaid. Rivaliserende groeperingen beschoten elkaar in Tripoli. Daarbij is ten minste één dode gevallen. De vrees bestaat dat de vijandelijkheden weer uitgroeien tot een grootschalig conflict in het olierijke Noord-Afrikaanse land, dat al jaren in een ernstige politiek...