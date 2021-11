Taghi veel strenger bewaakt in EBI door anonieme cipiers met bivakmutsen

Premium Binnenland

Asielzoeker (18) uit Gambia krijgt twee weken cel voor agressie op azc Drachten

Een 18-jarige asielzoeker uit Gambia die begin april een groot aandeel had in ongeregeldheden op het azc in Drachten, is maandag bij verstek veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee weken plus twee weken voorwaardelijk.